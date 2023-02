L’Arbre, ce grand ami ! Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, 30 avril 2023, Noisy-le-Grand.

L’Arbre, ce grand ami ! Dimanche 30 avril, 09h30 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14

460 euros

L’arbre traverse les saisons, les décennies et les siècles et abrite une multitude d’êtres vivants. Il joue un rôle essentiel sur le climat et la présence de l’eau. Sa double circulation de sève, sa respiration et sa transpiration rappellent étonnamment le fonctionnement du corps humain. Un système de communication très élaboré le relie à ses semblables et au reste du vivant. Alors chaussez vos baskets et venez faire connaissance avec les arbres du Bois Saint-Martin !

Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T07:30:00+00:00 – 2023-04-30T11:30:00+00:00