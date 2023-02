Identifier les arbres grâce à leurs bourgeons Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Identifier les arbres grâce à leurs bourgeons Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, 2 avril 2023, Noisy-le-Grand. Identifier les arbres grâce à leurs bourgeons Dimanche 2 avril, 14h00 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Venez apprendre à reconnaitre les arbustes et les arbres par l’observation de leurs rameaux et de leurs bourgeons ! Vous utiliserez une clé de détermination, une méthode ludique pour identifier les principales espèces présentes dans le bois au début du printemps. Vous apprendrez également à reconnaitre les différents indices pour identifier les bourgeons, leurs rôles dans la croissance des plantes, les substances qu’ils contiennent ainsi que leurs propriétés médicinales.

Une clé de détermination simple vous sera remise et une loupe de botaniste vous sera prêtée. Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis
Lieu Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14
Adresse Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND
Ville Noisy-le-Grand
Age minimum 7
Age maximum 99

