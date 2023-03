Observons les oiseaux hivernants et les migrateurs nicheurs Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Observons les oiseaux hivernants et les migrateurs nicheurs Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, 26 mars 2023, Noisy-le-Grand. Observons les oiseaux hivernants et les migrateurs nicheurs Dimanche 26 mars, 09h30 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Le temps d’une matinée, partez à la découverte des derniers oiseaux hivernants et des premiers migrateurs nicheurs qui peuplent le Bois Saint-Martin ! Ouvrez vos oreilles et laissez-vous porter par le chant des passereaux chanteurs. Et peut-être aurez-vous la chance d’observer des espèces de rapaces (buse variable, faucon crécerelle…) avant de rencontrer quelques mammifères et amphibiens du site ?

Prêt de jumelles sur place possible. Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

