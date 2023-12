Ville d’Art et d’Histoire : Noctambulations « le Pont Valentré et ses abords » Devant le Pont Valentré, rive droite Cahors, 4 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Visite familiale et conviviale à la lueur des flambeaux à la découverte du monument emblématique de Cahors. De l’histoire réelle ou légendaire du pont, cette visite est un voyage dans le temps de 7 siècles..

2024-07-11 20:45:00 fin : 2024-07-11 23:00:00. 12 EUR.

Devant le Pont Valentré, rive droite

Cahors 46000 Lot Occitanie



A friendly family visit by torchlight to discover the emblematic monument of Cahors. From the real or legendary history of the bridge, this visit is a journey through time of 7 centuries.

Una agradable visita familiar a la luz de las antorchas para descubrir el emblemático monumento de Cahors. A partir de la historia real o legendaria del puente, esta visita es un viaje en el tiempo a lo largo de 7 siglos.

Geselliger Familienausflug im Fackelschein zur Entdeckung des symbolträchtigen Bauwerks von Cahors. Von der realen oder legendären Geschichte der Brücke ist dieser Rundgang eine Zeitreise durch sieben Jahrhunderte.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Cahors – Vallée du Lot