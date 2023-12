Randonnée – Les secrets du Morond Devant le plan des pistes Métabief Catégories d’Évènement: Doubs

21 janvier 2024, Métabief.

Début : 2024-01-21 09:00:00

fin : 2024-01-21 12:00:00 . Sommet de la station de Métabief culminant à 1419m, le Morond témoigne de la cohabitation possible entre activités de loisirs et qualité environnementale. Depuis 2014, les données recueillies par « l’observatoire environnemental » de la station permettent de vous proposer une balade au cœur de la biodiversité. Malgré la proximité de l’activité humaine, le Morond reste un espace riche de secrets à découvrir ou redécouvrir.

Recommandation : Chaussures de marche, bâtons

Niveau : Moyen – Durée : 3h – Distance : 4km – Dénivelé : 200m Inscriptions obligatoires aux caisses. EUR.

Devant le plan des pistes

Métabief 25370 Doubs

