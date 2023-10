Sortie Nature « Oiseaux des ports » Devant le phare de Ousitreham Ouistreham, 16 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Canards, grèbes, mouettes, goélands et autres oiseaux des ports : les observer et apprendre à les reconnaître avec le Groupe ornithologique normand.

Partenariat Groupe Ornithologique Normand – CPIE Vallée de l’Orne. Jumelles conseillées..

2023-12-16 09:30:00 fin : 2023-12-16 11:30:00. .

Devant le phare de Ousitreham Rue Paul-Emile Victor

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Ducks, grebes, gulls and other harbor birds: observe and learn to recognize them with the Groupe Ornithologique Normand.

Partnership Groupe Ornithologique Normand – CPIE Vallée de l’Orne. Binoculars recommended.

Patos, somormujos, gaviotas y otras aves portuarias: obsérvelos y aprenda a reconocerlos con el Groupe Ornithologique Normand.

Asociación Groupe Ornithologique Normand – CPIE Vallée de l’Orne. Se recomiendan prismáticos.

Enten, Seetaucher, Möwen und andere Hafenvögel: Beobachten Sie sie und lernen Sie, sie zu erkennen, mit der Groupe ornithologique normand.

Partnerschaft Groupe Ornithologique Normand – CPIE Vallée de l’Orne. Fernglas empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité