Bal animation en scène ouverte devant le parvis de l’église, Gradignan (33) Bal animation en scène ouverte devant le parvis de l’église, Gradignan (33), 20 juin 2023, . Bal animation en scène ouverte Mardi 20 juin, 19h30 devant le parvis de l’église, Gradignan (33) A l’occasion de la fête de la musique, organisée le 20 juin par la ville de Gradignan, Mascaret propose une scène ouverte de 19h30 à 22h00 sur la place de l’église. source : événement Bal animation en scène ouverte publié sur AgendaTrad devant le parvis de l’église, Gradignan (33) 1, Place Bernard Roumégoux

devant le parvis de l’église, 33170 Gradignan, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43095 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T19:30:00+02:00 – 2023-06-20T22:00:00+02:00

2023-06-20T19:30:00+02:00 – 2023-06-20T22:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu devant le parvis de l'église, Gradignan (33) Adresse 1, Place Bernard Roumégoux devant le parvis de l'église, 33170 Gradignan, France Age max 110 Lieu Ville devant le parvis de l'église, Gradignan (33)

devant le parvis de l'église, Gradignan (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//