Lumière sur la Grand’Place Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille, 10 novembre 2023, Lille.

Lumière sur la Grand’Place Vendredi 10 novembre, 18h30 Devant le Palais Rihour, place Rihour Gratuit, sur incription

Cette visite nocturne et insolite vous propose de découvrir la Grand’ Place et ses abords avec un œil nouveau. À l’occasion d’une mise en lumière exceptionnelle, les architectures qui la composent, parées de leurs plus belles couleurs, vous raconteront l’histoire de cette place très vivante, chère au cœur des Lillois

Devant le Palais Rihour, place Rihour Place Rihour Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T18:30:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

©Guilhem Fouques – DICOM Ville de Lille