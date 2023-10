Visite-guidée – Le Cœur de ville Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Visite-guidée – Le Cœur de ville Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille, 4 novembre 2023, Lille. Visite-guidée – Le Cœur de ville Samedi 4 novembre, 11h00, 12h00 Devant le Palais Rihour, place Rihour 6/7 euros, sur inscription En 45 minutes, découvrez la Grand’ Place, lieu emblématique de Lille, ainsi que les monuments et les rues qui la bordent. Histoire, secrets et anecdotes vous seront contés (en français) par guide-conférencier. L’occasion de découvrir, autrement, le coeur de la ville. Devant le Palais Rihour, place Rihour Place Rihour Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lilletourism.com/le-coeur-de-ville.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T11:00:00+01:00 – 2023-11-04T11:45:00+01:00

2023-11-04T12:00:00+01:00 – 2023-11-04T12:45:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement: Lille, Nord

Lieu
Devant le Palais Rihour, place Rihour
Adresse
Place Rihour
Ville
Lille
Departement
Nord

