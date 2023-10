Cet évènement est passé Un dimanche, un quartier : Femmes et sculptures Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille Catégories d’Évènement: Lille

Un dimanche, un quartier : Femmes et sculptures
Dimanche 13 août, 15h00
Devant le Palais Rihour, place Rihour
Gratuit et sur réservation : 03 62 26 08 30 / patrimoines@mairie-lille.fr

Pourquoi ne pas faire un pas de côté et explorer l'une des facettes de notre matrimoine ? Muses, allégories, déesses, résistantes ou ouvrières, partez à la rencontre des femmes qui ont marqué l'histoire lilloise et dont les représentations ornent de nombreux édifices du centre-ville. Une partie du parcours emprunte un secteur pavé.

Devant le Palais Rihour, place Rihour
Place Rihour Lille 59046 Lille-Centre
Nord Hauts-de-France

2023-08-13T15:00:00+02:00 – 2023-08-13T17:00:00+02:00

2023-08-13T15:00:00+02:00 – 2023-08-13T17:00:00+02:00 Lille, Ville d’art et d’histoire Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Devant le Palais Rihour, place Rihour Adresse Place Rihour Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille latitude longitude 50.63531;3.062235

