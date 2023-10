Cet évènement est passé A la recherche des commerces Art déco Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille Catégories d’Évènement: Lille

A la recherche des commerces Art déco

Vendredi 26 mai, 11h00
Devant le Palais Rihour, place Rihour

5 € – Gratuit pour les moins de 6 ans.

Le centre-ville de Lille est touché de plein fouet par les destructions de la Première Guerre mondiale. Dès le début des années 1920, les commerçants lillois bâtissent de nouveaux magasins spacieux et lumineux au cœur des rues piétonnes. Laissez-vous conter l'histoire de ces boutiques d'autrefois, du cafetier au chausseur, en passant par le garagiste ou l'exploitant de cinéma.

