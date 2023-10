Cet évènement est passé Autour de la Grand’Place en LSF Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Autour de la Grand’Place en LSF Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille, 12 mai 2023, Lille. Autour de la Grand’Place en LSF Vendredi 12 mai, 17h00 Devant le Palais Rihour, place Rihour Gratuit et sur réservation Une visite de la Grand’Place et de ses monuments accessible aux personnes malentendantes et sourdes grâce à une interprétation simultanée en Langue des Signes Française. Le Printemps de l’accessibilité : du 9 au 26 mai, des dizaines d’activités sont proposées à tous les publics, petits et grands, personnes valides et en situation de handicap. Profitez de ces temps de rencontre pour partager vos expériences sur la sensibilisation autour de l’accessibilité pour tous. Devant le Palais Rihour, place Rihour Place Rihour Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lilletourism.com/autour-de-la-grand-place-en-lsf.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T17:00:00+02:00 – 2023-05-12T18:00:00+02:00

2023-05-12T17:00:00+02:00 – 2023-05-12T18:00:00+02:00 Guilhem Fouques – DICOM – Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Devant le Palais Rihour, place Rihour Adresse Place Rihour Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille latitude longitude 50.63531;3.062235

Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/