Marche solidaire Octobre Rose Devant le palais des Évêques de Sarlat Issigeac, 21 octobre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

L’amicale laïque d’Issigeac vous donne rendez-vous pour une marche solidaire à l’occasion d’Octobre Rose. Deux marches vous seront proposées : 6/8 km ou 10km. Point de rendez-vous devant le palais des Évêques de Sarlat à 13h50 pour un départ à 14h..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Devant le palais des Évêques de Sarlat

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’amicale laïque d’Issigeac invites you to a walk in support of Pink October. Two walks will be proposed: 6/8 km or 10km. Meeting point in front of the Palais des Évêques de Sarlat at 1:50 p.m. for a 2 p.m. start.

L’amicale laïque d’Issigeac le invita a unirse a ellos para una caminata en apoyo del Octubre Rosa. Habrá dos recorridos: 6/8 km o 10 km. Punto de encuentro frente al Palais des Évêques de Sarlat a las 13.50 h para la salida a las 14.00 h.

Die amicale laïque von Issigeac lädt Sie zu einem Solidaritätsmarsch anlässlich des Rosa Oktobers ein. Es werden Ihnen zwei Wanderungen angeboten: 6/8 km oder 10 km. Treffpunkt vor dem Bischofspalast in Sarlat um 13:50 Uhr, Start um 14:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides