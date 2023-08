ÉVÈNEMENT / Rentrée en fête 2023 Devant le Musée des Beaux-Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ÉVÈNEMENT / Rentrée en fête 2023 Devant le Musée des Beaux-Arts Orléans, 10 septembre 2023, Orléans. ÉVÈNEMENT / Rentrée en fête 2023 Dimanche 10 septembre, 11h00 Devant le Musée des Beaux-Arts ÉVÈNEMENT / Rentrée en fête 2023 Retrouvez l’équipe des musées d’Orléans sur leur stand pour vous dévoiler la programmation de la rentrée et les prochaines expositions ! L’occasion d’échanger ensemble, de découvrir et de partager les musées d’Orléans ! Devant le Musée des Beaux-Arts Rue Paul Belmondo, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T11:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00

2023-09-10T11:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00 rentrée en Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Devant le Musée des Beaux-Arts Adresse Rue Paul Belmondo, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Devant le Musée des Beaux-Arts Orléans latitude longitude 47.902344;1.9094

Devant le Musée des Beaux-Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/