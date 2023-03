RALLYE PATRIMOINE : LE QUARTIER DE PONTAILLAC *NOUVEAUTÉ* devant le musée, 31 avenue de Paris Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

RALLYE PATRIMOINE : LE QUARTIER DE PONTAILLAC *NOUVEAUTÉ* devant le musée, 31 avenue de Paris, 21 avril 2023, Royan. RALLYE PATRIMOINE : LE QUARTIER DE PONTAILLAC *NOUVEAUTÉ* Vendredi 21 avril, 14h30 devant le musée, 31 avenue de Paris 5.50 € par équipe (2 à 5 personnes/équipe), réservation obligatoire Si vous souhaitez découvrir la ville autrement, ce rallye est fait pour vous. Pour cette nouvelle édition, le quartier de Pontaillac est à l’honneur ! En équipe, en famille ou entre amis, suivez les différentes étapes du parcours tout en résolvant les énigmes et jeux d’observations qui vous seront proposés. Soyez les premiers à réaliser le rallye dans le temps imparti, en comptabilisant le maximum de points, pour remporter de nombreux cadeaux ! Règlement complet sur royan.fr devant le musée, 31 avenue de Paris 31, avenue de Paris, Royan 17200 Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

