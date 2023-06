Exposition « Bordeaux, vignobles et nature » Devant le miroir d’eau Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Exposition « Bordeaux, vignobles et nature » Devant le miroir d’eau Bordeaux, 22 juin 2023, Bordeaux. Exposition « Bordeaux, vignobles et nature » 22 – 25 juin Devant le miroir d’eau Entrée libre. Capturer des instants de nature dans le vignoble pour nous les faire partager, telle est l’ambition de cette exposition.

Des abeilles aux agneaux, des insectes aux chevaux, des nichoirs au petit patrimoine, aux côtés des hommes et des femmes du vin, la nature est la principale alliée des viticulteurs. Cette biodiversité, reflétée dans ces photographies, est de plus en plus au coeur des ambitions du vignoble bordelais. Du 22 au 25 juin – De 11h à 23h Devant le miroir d’eau Miroir d’eau, 333000 Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

