Visite guidée : La Belle Epoque à Romans Devant le kiosque à musique Romans-sur-Isère, 18 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

À la fin du XIXᵉ siècle, la ville de Romans se dote de nouveaux lieux de spectacle autour de la place Jules Nadi : le kiosque à

musique et le cercle militaire. Ces espaces de rencontre très fréquentés sont le miroir de la « Belle Époque »..

2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Devant le kiosque à musique Place Jules Nadi

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At the end of the 19th century, the town of Romans built new entertainment venues around the Place Jules Nadi: the bandstand

and the cercle militaire. These popular meeting places reflected the « Belle Époque ».

A finales del siglo XIX, la ciudad de Romans construyó nuevos lugares de ocio en torno a la plaza Jules Nadi: el quiosco de música y el cercle militaire

y el cercle militaire. Estos populares lugares de reunión reflejaban la « Belle Époque ».

Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Romans rund um den Platz Jules Nadi neue Veranstaltungsorte errichtet: der Musikkiosk

musikplatz und der Militärring. Diese viel besuchten Treffpunkte sind ein Spiegelbild der « Belle Époque ».

Mise à jour le 2023-09-28 par Valence Romans Tourisme