Marché paysan Devant le hangar communal Bourbach-le-Bas, 8 mars 2024, Bourbach-le-Bas.

Bourbach-le-Bas Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 17:00:00

fin : 2024-03-08 19:30:00

Produits locaux de la ferme, légumes, miels, fromages, œufs, vins, pains… Venue régulière de nouveaux exposants. Camion à pizza. Buvette et animation par les associations du village..

Produits locaux de la ferme, légumes, miels, fromages, œufs, vins, pains… Venue régulière de nouveaux exposants. Camion à pizza. Buvette et animation par les associations du village.

Le marché paysan de Bourbach le Bas vous invite à découvrir ses produits et ses producteurs : fromages, miels, fruits et légumes… pour manger plus frais, plus goûteux, de saison, et consommer local.

EUR.

Devant le hangar communal

Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay