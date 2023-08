Marché paysan Devant le hangar communal Bourbach-le-Bas, 25 août 2023, Bourbach-le-Bas.

Bourbach-le-Bas,Haut-Rhin

Produits locaux de la ferme, légumes, miels, fromages, œufs, vins, pains… Venue régulière de nouveaux exposants. Camion à pizza. Buvette et animation par les associations du village..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 19:30:00. EUR.

Devant le hangar communal

Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est



Local products from the farm, vegetables, honeys, cheeses, eggs, wines, breads… Regular arrival of new exhibitors. Pizza truck. Refreshments and entertainment by the village associations.

Productos agrícolas locales, verduras, mieles, quesos, huevos, vinos, panes… Llegada regular de nuevos expositores. Camión de pizzas. Refrescos y animación a cargo de las asociaciones del pueblo.

Lokale Produkte vom Bauernhof, Gemüse, Honig, Käse, Eier, Wein, Brot… Regelmäßig kommen neue Aussteller hinzu. Wagen mit Pizza. Getränke und Unterhaltung durch die Vereine des Dorfes.

Mise à jour le 2023-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay