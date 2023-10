Rallye Équestre Devant le gendarmerie Mirebeau, 22 octobre 2023, Mirebeau.

Mirebeau,Vienne

« Remparts en Fête », le comité des Fêtes de Mirebeau, organise un rallye équestre dimanche 22 octobre à l’occasion d’Octobre Rose.

Rallye de 20 km à la découverte du mirebalais, avec un questionnaire pour vous guider. Lots pour tous les participants.

Départs entre 8h30 et 9h de la place du mail, devant la gendarmerie.

Nombre de places limitées.

Bénéfices entièrement reversés à la ligue contre le cancer.

Pas de prêt de chevaux ou poneys..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Devant le gendarmerie Place du Mail

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Remparts en Fête », Mirebeau’s Comité des Fêtes, is organizing a horse rally on Sunday, October 22, to mark Pink October.

A 20 km rally to discover the Mirebeau area, with a questionnaire to guide you. Prizes for all participants.

Departures between 8:30 and 9 a.m. from Place du Mail, in front of the police station.

Limited number of places.

All proceeds donated to the League Against Cancer.

No loan of horses or ponies.

« Remparts en Fête », la comisión de fiestas de Mirebeau, organiza el domingo 22 de octubre una concentración ecuestre con motivo del Octubre Rosa.

Un rally de 20 km para descubrir la zona de Mirebeau, con un cuestionario para guiarle. Premios para todos los participantes.

Salidas entre las 8h30 y las 9h00 desde la plaza del Correo, frente a la comisaría de policía.

Plazas limitadas.

Todo lo recaudado se donará a la Liga contra el Cáncer.

No se prestan caballos ni ponis.

« Remparts en Fête », das Festkomitee von Mirebeau, organisiert am Sonntag, den 22. Oktober, anlässlich des Rosa Oktobers eine Reiterrallye.

Bei der 20 km langen Rallye entdecken Sie die Gegend von Mirebeau, wobei Ihnen ein Fragebogen als Leitfaden dient. Preise für alle Teilnehmer.

Abfahrt zwischen 8:30 und 9:00 Uhr vom Place du mail, vor der Gendarmerie.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Der Erlös geht vollständig an die Krebsliga.

Keine Ausleihe von Pferden oder Ponys.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Haut-Poitou