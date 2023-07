Journées du Matrimoine – Le Matrimoine à Bobigny Devant le collège Pierre Sémard Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Journées du Matrimoine – Le Matrimoine à Bobigny Devant le collège Pierre Sémard Bobigny, 17 septembre 2023, Bobigny. Journées du Matrimoine – Le Matrimoine à Bobigny Dimanche 17 septembre, 14h00 Devant le collège Pierre Sémard Une déambulation autour des femmes qui ont laissé leurs traces dans la ville : Jacqueline Bosson-Auzolle (1924-1975), architecte, Françoise Salmon (1917-2014), Marta Pan (1923-2008), et Irmgard Sigg (1934-2021), sculptrices et Francine Holley (1919-2020), peintresse. Devant le collège Pierre Sémard 85 rue Pierre Sémard 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

