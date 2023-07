Pourquoi l’Enclave Devant le château de Simiane Valréas, 24 juin 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Au cours d’une visite guidée de Valréas, découvrez pourquoi et comment l’Enclave des papes est née, comment elle a évolué et survécu jusqu’à nos jours..

2023-06-24 17:00:00 fin : 2023-06-24 18:30:00. EUR.

Devant le château de Simiane Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



On a guided tour of Valréas, discover why and how the Enclave des papes came into being, and how it has evolved and survived to the present day.

Durante una visita guiada por Valréas, descubra por qué y cómo surgió el Enclave des papes, y cómo ha evolucionado y sobrevivido hasta nuestros días.

Während einer Führung durch Valréas erfahren Sie, warum und wie die Enclave des Papes entstanden ist, wie sie sich entwickelt und bis heute überlebt hat.

