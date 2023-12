Jeux de Noël en famille! Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas, 26 décembre 2023, Valréas.

Valréas Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-30

Venez vous amuser et jouer en famille gratuitement ! Tous les jours, jeux traditionnels en bois, château gonflable de Noël, un espace pour les plus petits et un espace pour les plus grands autour de la Patinoire de Noël et du chalet des crêpes..

Venez vous amuser et jouer en famille gratuitement ! Tous les jours, jeux traditionnels en bois, château gonflable de Noël, un espace pour les plus petits et un espace pour les plus grands autour de la Patinoire de Noël et du chalet des crêpes.

.

Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes