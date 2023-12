Fête de la Lumière Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas, 3 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Dans le cadre somptueux du Château de Simiane, demandez le programme! Discours du maire, animation avec Les Amis de la Danse, spectacle son et lumière, arrivée du char du Père Noël, distribution de friandises et verre de l’amitié..

2023-12-09

Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the sumptuous setting of the Château de Simiane, ask for the program! Speech by the mayor, entertainment with Les Amis de la Danse, sound and light show, arrival of Santa’s float, distribution of sweets and a welcome drink.

En el suntuoso marco del Château de Simiane, ¡pida el programa! Discursos del alcalde, animación a cargo de Les Amis de la Danse, espectáculo de luz y sonido, llegada de la carroza de Papá Noel, reparto de caramelos y una bebida.

In der prächtigen Umgebung des Schlosses von Simiane, fragen Sie nach dem Programm! Ansprache des Bürgermeisters, Unterhaltung mit Les Amis de la Danse, Ton- und Lichtshow, Ankunft des Wagens des Weihnachtsmannes, Verteilung von Süßigkeiten und Umtrunk.

