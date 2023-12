Patinoire de Noël Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas, 4 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

La Patinoire de Valréas est de retour dès le début du mois de décembre et sera ouverte tous les jours pour le plus grand plaisir des petits et des grands!.

2023-12-09 fin : 2023-01-07 . EUR.

Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Valréas ice rink is back from the beginning of December and will be open every day for the pleasure of young and old alike!

La pista de hielo de Valréas regresa a principios de diciembre y estará abierta todos los días para deleite de grandes y pequeños

Die Eisbahn von Valréas ist ab Anfang Dezember wieder geöffnet und wird jeden Tag zur Freude von Groß und Klein geöffnet sein!

