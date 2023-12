Téléthon 2023 de Valréas Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas, 4 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

La Ville de Valréas se mobilise pour la bonne cause afin de récolter des fonds au profit de la recherche médicale contre les maladies génétiques. Au programme: démonstrations sportives, tombola, la Ronde des Pères Noël, paella à emporter, Point Don, etc..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The town of Valréas is mobilizing for a good cause, to raise funds for medical research into genetic diseases. On the program: sports demonstrations, tombola, Ronde des Pères Noël, takeaway paella, Point Don, etc.

La ciudad de Valréas se une por una buena causa para recaudar fondos destinados a la investigación médica sobre enfermedades genéticas. En el programa: demostraciones deportivas, tómbola, Ronde des Pères Noël, paella para llevar, Point Don, etc.

Die Stadt Valréas mobilisiert sich für einen guten Zweck, um Geld für die medizinische Forschung zur Bekämpfung genetischer Krankheiten zu sammeln. Auf dem Programm stehen Sportvorführungen, eine Tombola, die Ronde der Weihnachtsmänner, Paella zum Mitnehmen, Point Don und vieles mehr.

