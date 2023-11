Fête des vins primeurs de l’Enclave des Papes Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas, 17 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Soirée de présentation des vins primeurs de l’Enclave des Papes autour d’une castagnade géante, en présence de la Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes, du Petit Saint Jean, des Compagnons de Saint Jean et de la Reine du Corso de la Lavande..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



An evening showcasing Enclave des Papes vins primeurs with a giant castagnade, in the presence of the Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes, the Petit Saint Jean, the Compagnons de Saint Jean and the Reine du Corso de la Lavande.

Velada de presentación de los vins primeurs del Enclave des Papes sobre una castagnade gigante, en presencia de la Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes, del Petit Saint Jean, de los Compagnons de Saint Jean y de la Reine du Corso de la Lavande.

Abendveranstaltung zur Vorstellung der Primeurweine der Papstenklave bei einer riesigen Kastagnade, in Anwesenheit der Bruderschaft der Goutevins der Papstenklave, des Petit Saint Jean, der Compagnons de Saint Jean und der Königin des Lavendelcorsos.

