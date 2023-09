Marché du Goût Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas, 7 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Le goût et les produits du terroir seront à l’honneur deux jours durant autour d’une ribambelle d’animations pour petits et grands: ateliers, dégustations, concerts, jeux en bois, déambulations, etc….

2023-10-07 fin : 2023-10-08 . .

Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Taste and local produce will be in the spotlight for two days, with a whole host of activities for young and old: workshops, tastings, concerts, wooden games, strolls and more…

El sabor y los productos locales serán protagonistas durante dos días, con un sinfín de actividades para grandes y pequeños: talleres, degustaciones, conciertos, juegos de madera, paseos, etc.

Der Geschmack und die Produkte der Region stehen zwei Tage lang im Mittelpunkt einer Vielzahl von Veranstaltungen für Groß und Klein: Workshops, Verkostungen, Konzerte, Holzspiele, Umzüge, usw…

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes