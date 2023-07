Soirée Election de la Reine du Corso de la Lavande Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas, 29 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Venez encourager les 7 candidates au titre de Reine du Corso de la Lavande de Valréas lors d’une soirée mêlant beauté, grâce et spectacle!.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and cheer on the 7 candidates for the title of Queen of the Valréas Lavender Corso during an evening of beauty, grace and spectacle!

Venga a animar a las 7 candidatas al título de Reina del Corso Lavanda de Valréas durante una velada de belleza, gracia y espectáculo

Die sieben Kandidatinnen für den Titel der Königin des Lavendelkorsos von Valréas werden an diesem Abend mit einer Mischung aus Schönheit, Anmut und Show angefeuert

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes