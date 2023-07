Soirée spectacle avec l’orchestre New Zik Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas, 12 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Dans le cadre des festivités de la Fête Nationale organisées par le Comité des Fêtes. Buffet et buvette du Comité des Fêtes sur place..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Place Aristide Briand

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Fête Nationale festivities organized by the Comité des Fêtes. Buffet and refreshment bar provided by the Comité des Fêtes.

En el marco de la Fiesta Nacional organizada por el Comité de Fiestas. Buffet y bar de refrescos a cargo del Comité des Fêtes.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag, die vom Comité des Fêtes organisiert werden. Buffet und Getränkestand des Festkomitees vor Ort.

