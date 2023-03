1ER GRAND PRIX CAMPING LE DOMAINE DE LONGEMER Devant le Camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Xonrupt-Longemer Catégories d’Évènement: Vosges

Xonrupt-Longemer

1ER GRAND PRIX CAMPING LE DOMAINE DE LONGEMER Devant le Camping le Domaine de Longemer, 9 avril 2023, Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Xonrupt-Longemer. 1ER GRAND PRIX CAMPING LE DOMAINE DE LONGEMER 121 Route de la Plage Devant le Camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer Vosges Devant le Camping le Domaine de Longemer 121 Route de la Plage

2023-04-09 13:00:00 13:00:00 – 2023-04-09

Devant le Camping le Domaine de Longemer 121 Route de la Plage

Xonrupt-Longemer

Vosges Xonrupt-Longemer . Épreuve chronométrée ouverte aux licenciés FFC et FSGT sur un circuit de 14kms. Départ et arrivée devant le camping.

Inscriptions et distributions des dossards à partir de 11h30. +33 6 36 91 56 64 http://velosportgeromois-com.over-blog.com/2023/03/1er-gp-camping-le-domaine-de-longemer.html VSG

Devant le Camping le Domaine de Longemer 121 Route de la Plage Xonrupt-Longemer

dernière mise à jour : 2023-03-24 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

Détails Catégories d’Évènement: Vosges, Xonrupt-Longemer Autres Lieu Xonrupt-Longemer Adresse Xonrupt-Longemer Vosges OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Devant le Camping le Domaine de Longemer 121 Route de la Plage Ville Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Xonrupt-Longemer Departement Vosges Tarif Lieu Ville Devant le Camping le Domaine de Longemer 121 Route de la Plage Xonrupt-Longemer

Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Xonrupt-Longemer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/xonrupt-longemer ot communautaire gerardmer hautes vosges xonrupt-longemer/

1ER GRAND PRIX CAMPING LE DOMAINE DE LONGEMER Devant le Camping le Domaine de Longemer 2023-04-09 was last modified: by 1ER GRAND PRIX CAMPING LE DOMAINE DE LONGEMER Devant le Camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer 9 avril 2023 121 Route de la Plage Devant le Camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer Vosges Devant le Camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Vosges Xonrupt-Longemer

Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Xonrupt-Longemer Vosges