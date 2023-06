Les Mercredis sur la route Devant le Café du Boulevard Melle, 19 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Les mercredis sur la route

Mercredi 5 juillet devant le Café du Boulevard à Melle

Dès 20h : Place au théâtre de rue avec FROM A SUITCASE

À 21h30 : Concert – CHELABÔM

Gratuit.

2023-07-19

Devant le Café du Boulevard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Wednesdays on the road

Wednesday, July 5 in front of Café du Boulevard in Melle

From 8pm: Street theater with FROM A SUITCASE

9:30pm: Concert – CHELABÔM

Free

Miércoles en la carretera

Miércoles 5 de julio frente al Café du Boulevard de Melle

A partir de las 20.00 horas: teatro de calle con FROM A SUITCASE

21.30 h: Concierto de CHELABÔM

Gratis

Mittwochs auf der Straße

Mittwoch, 5. Juli vor dem Café du Boulevard in Melle

Ab 20 Uhr: Platz für Straßentheater mit FROM A SUITCASE

Um 21.30 Uhr: Konzert – CHELABÔM

Kostenlos

