VISITE DE CHANTIER : LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE ROYAN devant le BIT de Royan, boulevard de la Grandière, 5 avril 2023, Royan. VISITE DE CHANTIER : LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE ROYAN Mercredi 5 avril, 10h00 devant le BIT de Royan, boulevard de la Grandière Gratuit, réservation obligatoire Situé à l’une des extrémités de la galerie commerciale Botton conçue par Henri-Pierre Maillard, le bureau d’information touristique de Royan a fait l’objet d’une rénovation complète en 2022, destiné à moderniser et à agrandir l’espace d’accueil.

Visite réalisée par Frédéric Daviet de l’agence Archi’texture

RDV devant le BIT de Royan, boulevard de la Grandière
1 bd de la Grandière, 17200 Royan

2023-04-05T10:00:00+02:00 – 2023-04-05T11:00:00+02:00

2023-04-05T10:00:00+02:00 – 2023-04-05T11:00:00+02:00 Ville de Royan, R.Riehl

