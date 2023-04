Pierres en Lumières 2023 devant le 64 rue des Bouchers à BAYEUX Bayeux Catégories d’Évènement: Bayeux

Calvados

Pierres en Lumières 2023 devant le 64 rue des Bouchers à BAYEUX, 13 mai 2023, Bayeux. Façade du 64 rue des Bouchers 14400 Bayeux Éclairage de la façade par des bougies

Musique classique douce.

2023-05-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-13 01:00:00. .

devant le 64 rue des Bouchers à BAYEUX

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Facade of 64 rue des Bouchers 14400 Bayeux Lighting of the facade by candles

Soft classical music Fachada de 64 rue des Bouchers 14400 Bayeux Iluminación de la fachada con velas

Música clásica suave Fassade von 64 rue des Bouchers 14400 Bayeux Beleuchtung der Fassade durch Kerzen

Leise klassische Musik

