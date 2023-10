Cet évènement est passé Un dimanche, un quartier : Fives, métamorphose d’un quartier ouvrier devant la statue de la Demoiselle de Fives, place Degeyter Lille Catégories d’Évènement: Lille

Un dimanche, un quartier : Fives, métamorphose d'un quartier ouvrier

Dimanche 14 mai, 15h00
devant la statue de la Demoiselle de Fives, place Degeyter

Dans les années 1930, Fives, densément peuplé, a fait l'objet d'un réaménagement important. Des logements, une salle des fêtes, des jardins d'enfants, une crèche, une caserne de pompiers y sont édifiés pour tenir compte des besoins des familles ouvrières et tenter d'améliorer leurs conditions de vie. Laissez-vous conter cette métamorphose.

2023-05-14T15:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

Lille, Ville d'art et d'histoire

