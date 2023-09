Marché aux plantes : O’ Jardin des Plantes d’Orléans Devant la serre du jardin des plantes Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Marché aux plantes : O' Jardin des Plantes d'Orléans
7 et 8 octobre
Entrée libre et gratuite

Comme chaque année, retrouvez vos producteurs locaux les 7 et 8 octobre 2023 de 10h à 18h au Jardin des Plantes d’Orléans.

L’AHPO y organise avec l’aide de ses partenaires un marché aux plantes où nous serons tous présents, venez nombreux pour partager avec nous la passion du végétal. Devant la serre du jardin des plantes Jardin des Plantes, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00
2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

