Connaître les oiseaux Devant la Salle du Bout du Monde Épône Catégories d’évènement: Épône

Yvelines

Connaître les oiseaux Devant la Salle du Bout du Monde, 15 mars 2023, Épône. Connaître les oiseaux 15 mars – 6 décembre 2023 Devant la Salle du Bout du Monde Observer et découvrir les oiseaux en milieu urbain et les oiseaux d’eau Devant la Salle du Bout du Monde Chemin rural de Meulan, 78680 Epône Épône 78680 Yvelines Île-de-France Un animation dédiée à l’observation aux jumelles des oiseaux aquatiques et terrestres ainsi qu’à la découverte de leurs spécificités anatomiques et alimentaires selon leur milieu de vie (adaptation des becs, des pattes). Nous ne manquerons pas d’évoquer aussi la parade amoureuse ayant recours au plumage et au chant.

Des jumelles seront fournies.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T14:00:00+01:00

2023-12-06T17:00:00+01:00 NATHALIE M’BAYE

