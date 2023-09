Marché de Lamadelaine Devant la Salle des Fêtes Lamagdelaine, 11 août 2023, Lamagdelaine.

Lamagdelaine,Lot

Depuis le mois de mai, le comité des fêtes organise un marché hebdomadaire tous les vendredis matins, en période estivale, de 8h30 à 13h00. Vous pourrez y trouver des produits gastronomiques ainsi que des vêtements et des bijoux, des plantes, des produits cosmétiques, un rémouleur…

Au total entre 20 et 25 exposants par semaine..

2023-08-11 08:30:00 fin : 2023-08-11 13:00:00. EUR.

Devant la Salle des Fêtes

Lamagdelaine 46090 Lot Occitanie



Since May, the Comité des fêtes has been organizing a weekly market every Friday morning during the summer months, from 8:30am to 1:00pm. You’ll be able to find gourmet produce, as well as clothing and jewelry, plants, cosmetics, a grinder…

In all, between 20 and 25 exhibitors per week.

Desde mayo, el Comité des Fêtes organiza un mercado semanal todos los viernes por la mañana durante los meses de verano, de 8.30 a 13.00 horas. Podrá encontrar productos gastronómicos, ropa, joyas, plantas, cosméticos, un molinillo y mucho más.

En total, entre 20 y 25 expositores cada semana.

Seit Mai organisiert das Festkomitee während der Sommermonate jeden Freitagmorgen von 8:30 bis 13:00 Uhr einen Wochenmarkt. Hier können Sie gastronomische Produkte sowie Kleidung und Schmuck, Pflanzen, Kosmetika und einen Hobel finden.

Insgesamt zwischen 20 und 25 Aussteller pro Woche.

Mise à jour le 2023-08-11 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie