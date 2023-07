Vide-greniers semi nocturne à Corn Devant la salle des fêtes Corn, 11 août 2023, Corn.

Corn,Lot

Dans la cadre de la fête du village, vide-greniers semi nocturne de 16h à 22h devant la salle des fêtes..

2023-08-11 16:00:00 fin : 2023-08-11 22:00:00. EUR.

Devant la salle des fêtes

Corn 46100 Lot Occitanie



As part of the village fête, semi-nightly garage sale from 4pm to 10pm in front of the village hall.

En el marco de las fiestas del pueblo, venta semi-noche de garaje de 16h a 22h delante de la sala del pueblo.

Im Rahmen des Dorffestes halbnächtlicher Flohmarkt von 16:00 bis 22:00 Uhr vor dem Festsaal.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Figeac