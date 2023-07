Ateliers culturels en bas de chez vous ! Devant la résidence Paris Habitat Boulevard Serurier Paris Catégorie d’Évènement: Paris Ateliers culturels en bas de chez vous ! Devant la résidence Paris Habitat Boulevard Serurier Paris, 26 juillet 2023, Paris. Ateliers culturels en bas de chez vous ! Mercredi 26 juillet, 14h00 Devant la résidence Paris Habitat Boulevard Serurier Gratuit sans condition, places illimitées La Bricolette Ambuante proposera des ateliers culturels pour les enfants et les familles Boulevard Sérrurier dans le 19e arrondissement de Paris :

Au programme :

Le 26 juillet : Eveil Musical Devant la résidence Paris Habitat Boulevard Serurier 32 Boulevard Serrurier Paris 75019 Quartier d’Amérique Île-de-France https://lepoulperessourcerie.org/ Résidence Sociales datant d’une centaine d’année Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

