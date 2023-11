La Reine des Citadelles Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l’avenue du 42e régiment Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord La Reine des Citadelles Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l’avenue du 42e régiment Lille, 17 décembre 2023, Lille. La Reine des Citadelles Dimanche 17 décembre, 14h00, 15h30 Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l’avenue du 42e régiment 16/14 euros, sur inscription Cette visite vous invite à découvrir l’intérieur de la « Reine des Citadelles », édifiée par Vauban entre 1667 et 1670 après la conquête de Lille par Louis XIV. Très bien entretenue, la place forte a conservé sa vocation militaire et vous entrouvre sa porte exceptionnellement, le temps d’une visite. Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l’avenue du 42e régiment avenue du 42e régiment, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lilletourism.com/la-reine-des-citadelles.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:15:00+01:00

2023-12-17T15:30:00+01:00 – 2023-12-17T16:45:00+01:00 © Daniel Rapaich DICOM – Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l'avenue du 42e régiment Adresse avenue du 42e régiment, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l'avenue du 42e régiment Lille latitude longitude 50.641357;3.044386

Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l'avenue du 42e régiment Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/