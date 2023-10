La reine des Citadelles Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l’avenue du 42e régiment Lille, 20 août 2023, Lille.

La reine des Citadelles Dimanche 20 août, 15h00, 16h30 Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l’avenue du 42e régiment 16€/14€ – gratuit pour les moins de 6 ans

Cette visite vous invite à découvrir l’intérieur de la « Reine des Citadelles », édifiée par Vauban entre 1667 et 1670 après la conquête de Lille par Louis XIV. Très bien entretenue, la place forte a conservé sa vocation militaire et vous entrouvre sa porte exceptionnellement, le temps d’une visite.

Tous les dimanches de juillet à octobre (sauf en septembre) à 15h et 16h30

Inscription nominative avec pièce d’identité obligatoire au plus tard 7 jours avant la visite.

L’autorité militaire se réserve le droit de suspendre la visite si l’application de mesures de sécurité l’imposait.

Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l'avenue du 42e régiment
avenue du 42e régiment, Lille
Lille 59043
Vauban-Esquermes
Nord
Hauts-de-France
+33 (0)359 579 400
https://www.lilletourism.com/la-reine-des-citadelles.html

Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille