Visite Pays d’art et d’histoire Corsaires ! Suivez-nous ! Devant la police municipale Saint-Jean-de-Luz, 2 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

EN FAMILLE !

Parcours théâtralisé : Au service des armateurs de la ville, un recruteur vous propose une formation accélérée pour vous préparer à une vie de corsaire. Il vous mènera à la rencontre de quelques figures du port, incarnées par le comédien Gianmarco Toto. A la fin, il faudra choisir : s’engager ou rester à quai !

Parents et enfants à partir de 5 ans

Sur inscription auprès des offices de tourisme

Nombre de places limité.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . EUR.

Devant la police municipale Place du Maréchal Foch

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



WITH THE FAMILY!

Theatrical tour: In the service of the city’s shipowners, a recruiter offers you an accelerated training course to prepare you for a privateer’s life. He will lead you to meet some of the port’s figures, played by the actor Gianmarco Toto. At the end, you will have to choose: join or stay at the quay!

Parents and children from 5 years old

On registration at the tourist offices

Limited number of places

¡CON LA FAMILIA!

Visita teatralizada: Un reclutador que trabaja para los armadores de la ciudad te ofrece una formación acelerada para prepararte a la vida de corsario. Te llevará a conocer a algunos de los principales personajes del puerto, interpretados por el actor Gianmarco Toto. Al final, tendrás que elegir: ¡unirte o quedarte al lado!

Padres y niños a partir de 5 años

Inscripción obligatoria en las oficinas de turismo

Plazas limitadas

IN DER FAMILIE!

Theatralischer Rundgang: Im Dienste der Reeder der Stadt bietet Ihnen ein Anwerber einen Schnellkurs an, um Sie auf das Leben eines Freibeuters vorzubereiten. Er führt Sie zu einigen Figuren des Hafens, die von dem Schauspieler Gianmarco Toto verkörpert werden. Am Ende müssen Sie sich entscheiden: anheuern oder im Hafen bleiben!

Eltern und Kinder ab 5 Jahren

Mit Anmeldung bei den Fremdenverkehrsbüros

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque