Tournée VL Summer Tour Devant la plage, 15 juillet 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Le VL Summer Tour débarque denouveau à Ouistreham cet été !

Assistez à un concert gratuit d’électro en plein-air.

Des cadeaux toute la soirée grâce au partenaire officiel de l’événement..

2023-07-15 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-15 . .

Devant la plage Esplanade A. Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The VL Summer Tour is coming to Ouistreham again this summer!

Attend a free open-air electro concert.

Giveaways all evening thanks to the event?s official partner.

El VL Summer Tour vuelve a Ouistreham este verano

Asista a un concierto electro gratuito al aire libre.

Regalos gratis durante toda la velada, gracias al colaborador oficial del evento.

Die VL Summer Tour kommt diesen Sommer wieder nach Ouistreham!

Besuchen Sie ein kostenloses Elektrokonzert unter freiem Himmel.

Den ganzen Abend über gibt es Geschenke vom offiziellen Partner der Veranstaltung.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité