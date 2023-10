Balade à vélo Devant la piscine la Vague Palaiseau Catégories d’Évènement: Essonne

Palaiseau Balade à vélo Devant la piscine la Vague Palaiseau, 18 novembre 2023, Palaiseau. Balade à vélo Samedi 18 novembre, 13h45 Devant la piscine la Vague gratuit, sans inscription Balade à vélo Environ 20 km sur du plat, à un rythme tranquille. Ouvert tous à partir de 8 ans. Gratuit. Sans inscription. RDV à 13h45 devant la piscine la vague à Palaiseau. Pensez à vérifier l’état de votre vélo avant de venir (pneus gonflés, freins ok, chaine huilée). Si besoin nous organisons un atelier d’aide à la réparation le matin même de 10 h à 12h au tiers lieu l’Ebulition à Palaiseau. Devant la piscine la Vague 19 Rue Maximilien Robespierre 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Devant la piscine la Vague Adresse 19 Rue Maximilien Robespierre 91120 PALAISEAU Ville Palaiseau Age min 8 Age max 99

