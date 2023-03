Science tour Mission H « Être humain – Vivre ensemble » des Petits Débrouillards Devant la médiathèque Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Science tour Mission H « Être humain – Vivre ensemble » des Petits Débrouillards Devant la médiathèque, 25 mars 2023, Salon-de-Provence. Science tour Mission H « Être humain – Vivre ensemble » des Petits Débrouillards Samedi 25 mars, 14h00 Devant la médiathèque gratuit Lieu : Devant la médiathèque – Place Jules Morgan, 13300 Salon-de-Provence

Public : tout public

Horaires : 14h-18h

Inscription : gratuit, ouvert pour toutes et tous

Contact : antenne des Petits Débrouillards des Bouches du Rhône – Hugues Bru – h.bru@lespetitsdebrouillards.org Devant la médiathèque – Place Jules Morgan, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:h.bru@lespetitsdebrouillards.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00 Science tour Discrimination

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Devant la médiathèque Adresse - Place Jules Morgan, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Devant la médiathèque Salon-de-Provence

Devant la médiathèque Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/

Science tour Mission H « Être humain – Vivre ensemble » des Petits Débrouillards Devant la médiathèque 2023-03-25 was last modified: by Science tour Mission H « Être humain – Vivre ensemble » des Petits Débrouillards Devant la médiathèque Devant la médiathèque 25 mars 2023 Devant la médiathèque Salon-de-Provence Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône