Nord Circuit pédestre « Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille » Devant la Médiathèque du Vieux-Lille Lille, 16 septembre 2023, Lille. Circuit pédestre « Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille » Samedi 16 septembre, 10h30 Devant la Médiathèque du Vieux-Lille Gratuit sur réservation en ligne Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille vous propose un circuit pédestre « Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille » le samedi 16 septembre 2023 à 10h30. De l’Hospice Comtesse situé rue de la Monnaie à l’Hospice Général, en passant par l’Hôpital des Bateliers, vous découvrirez l’histoire et l’évolution de la prise en charge des personnes âgées à Lille. Départ : Rendez-vous à 10h30 devant la Médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place Louise de Bettignies à Lille. Les places sont limitées à 15 personnes. La réservation en ligne est obligatoire.

Vous recevrez votre billet par email, il faudra le présenter au guide bénévole avant le début de la visite. Réservations ouvertes du 11 au 15 septembre 2023.

Clôture des réservations le 15 septembre à 15h30. Devant la Médiathèque du Vieux-Lille 25-27 place Louise de Bettignies, Lille Lille Vieux-Lille Nord [{« type »: « link », « value »: « https://jpat-16092023.eventbrite.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

