Envoie ta lettre au Père-Noël ! Devant la Maison du Tourisme Lambesc, 1 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Petits et grands pourront déposer leur lettre jusqu’au 17 décembre dans la boîte aux lettre du Père Noël installée devant la Maison du Tourisme !. Enfants

2023-12-01 fin : 2023-12-17 . .

Devant la Maison du Tourisme avenue de la République

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Young and old alike can leave their letters in Santa’s letterbox in front of the Maison du Tourisme until December 17!

Pequeños y mayores podrán depositar sus cartas en el buzón de Papá Noel situado frente a la Maison du Tourisme hasta el 17 de diciembre

Groß und Klein können ihre Briefe bis zum 17. Dezember in den Briefkasten des Weihnachtsmannes werfen, der vor dem Maison du Tourisme aufgestellt ist!

Mise à jour le 2023-11-14 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc