L’arrivée du Père Noël Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc, 23 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Venez rejoindre le Père Noël et les moniteurs de ski de l’ESF d’Argentière à 18h à la Maison de Village pour la retraite aux flambeaux dans le village jusqu’à la place du Village. Vous pourrez vous réchauffer à la buvette !.

2023-12-23 16:00:00 fin : 2023-12-23 20:00:00. .

Devant la maison de village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Join Santa Claus and the ESF ski instructors from Argentière at 6pm at the Maison de Village for the torchlight procession through the village to the Place du Village. You can warm up at the refreshment bar!

Únete a Papá Noel y a los monitores de esquí del ESF de Argentière a las 18:00 h en la Maison de Village para el desfile de antorchas por el pueblo hasta la Place du Village. Podrás calentarte en el bar.

Begleiten Sie den Weihnachtsmann und die Skilehrer der ESF von Argentière um 18 Uhr am Maison de Village zum Fackelzug durch das Dorf bis zum Dorfplatz. An der Buvette können Sie sich aufwärmen!

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc