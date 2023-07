Initiation Tir Laser Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc, 17 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Venez vous initier au tir laser dans le jardin de la Maison de Village d’Argentière.

Repli dans la salle communale en cas de mauvais temps..

2023-08-17 15:00:00 fin : 2023-08-17 16:30:00. .

Devant la maison de village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and try your hand at laser shooting in the garden of the Maison de Village d’Argentière.

Fallback to the village hall in case of bad weather.

Ven a probar el tiro láser en el jardín de la Maison de Village d’Argentière.

En caso de mal tiempo, la sala de fiestas será el lugar de celebración.

Lassen Sie sich im Garten des Dorfhauses von Argentière in das Laserschießen einführen.

Ausweichen in den Gemeindesaal bei schlechtem Wetter.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc